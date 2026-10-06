Глава Серпухова поздравил педагога Анастасию Бутенко с двойным праздником

5 октября Алексей Шимко лично поздравил учительницу из школы № 17 имени Владимира Храброго. Для нее этот день особенный вдвойне — она отмечает не только День учителя, но и день рождения.

16 лет Анастасия Михайловна посвятила педагогике. О своем призвании она знала с детства: дома играла в школу, «учила» близких и мечтала о профессии педагога. Сегодня она преподает русский язык и литературу, основы безопасности и защиты Родины, а также занимается воспитательной работой.

Анастасия Михайловна — педагог высшей квалификационной категории и советник директора по воспитанию. Под ее руководством школьники добиваются успехов на муниципальных и региональных конкурсах, а команда юных инспекторов движения «Светофор» стала призером регионального конкурса.

Ученики пятого класса тоже поздравили Анастасию. Педагога и школьников связывают уважение друг к другу и общее дело — именно из этого и складывается настоящая школьная жизнь.

Учителям в Серпухове оказывается максимальная поддержка: ежегодное пособие в размере 80 тысяч рублей в течение первых трех лет работы для молодых педагогов, компенсация 50% расходов на аренду жилья и предоставление служебного жилья.