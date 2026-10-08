Еще 90 тысяч жителей Подмосковья прошли реабилитацию после заболеваний

В Московской области жители могут пройти бесплатную реабилитацию по полису ОМС после перенесенных заболеваний и травм. Об этапах восстановления рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.

Реабилитация позволяет пациентам вернуться к нормальной жизни после инсультов, инфарктов, различных операций, патологий опорно-двигательного аппарата и внутренних органов.

«Индивидуальные программы восстановления, разрабатываемые специалистами, включают лечебную гимнастику, физиотерапию, массаж и тренировки на специальном оборудовании. С начала года медицинскую реабилитацию в Подмосковье прошли уже более 90 тысяч жителей», — рассказал Максим Забелин.

Для получения курса лечения необходимо направление от лечащего врача.