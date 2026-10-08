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    Еще 90 тысяч жителей Подмосковья прошли реабилитацию после заболеваний

    Фото: Министерство здравоохранения МО

    В Московской области жители могут пройти бесплатную реабилитацию по полису ОМС после перенесенных заболеваний и травм. Об этапах восстановления рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.

    Реабилитация позволяет пациентам вернуться к нормальной жизни после инсультов, инфарктов, различных операций, патологий опорно-двигательного аппарата и внутренних органов.

    «Индивидуальные программы восстановления, разрабатываемые специалистами, включают лечебную гимнастику, физиотерапию, массаж и тренировки на специальном оборудовании. С начала года медицинскую реабилитацию в Подмосковье прошли уже более 90 тысяч жителей», — рассказал Максим Забелин.

    Для получения курса лечения необходимо направление от лечащего врача.

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