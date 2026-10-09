Акции по сбору вторсырья проведут в 5 округах Подмосковья в выходные

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В выходные в нескольких городах Подмосковья состоятся экологические акции по сбору отходов для переработки. К участию приглашают всех желающих: можно принести подготовленное вторсырье или помочь волонтерам с организацией мероприятий. Об этом сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Глава министерства Игорь Даниленко ранее отмечал, что интерес к экологическим инициативам в регионе растет. Одной из важных задач остается экологическое просвещение как детей, так и взрослых.

Перед сдачей отходы необходимо рассортировать по видам, вымыть и высушить, а затем компактно упаковать. Новичкам организаторы объяснят правила и помогут разобраться с подготовкой материалов.

Где пройдут акции 10 октября:

Королев: с 11:00 до 13:00, улица Калинина, дом 6В.

Химки: с 12:00 до 13:00, улица Германа Титова, дом 14, корпус 1.

Черноголовка: с 10:00 до 11:00, улица Первая, дом 9А.

Где пройдут акции 11 октября:

Домодедово: с 11:00 до 13:00, улица Кирова, дом 15, корпус 1.

Мытищи: с 12:00 до 14:00, улица Мира, дом 32/2.

Перед поездкой на площадку рекомендуется связаться с организаторами и уточнить, состоится ли мероприятие: возможны внезапные отмены.