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    Акции по сбору вторсырья проведут в 5 округах Подмосковья в выходные

    Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

    В выходные в нескольких городах Подмосковья состоятся экологические акции по сбору отходов для переработки. К участию приглашают всех желающих: можно принести подготовленное вторсырье или помочь волонтерам с организацией мероприятий. Об этом сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

    Глава министерства Игорь Даниленко ранее отмечал, что интерес к экологическим инициативам в регионе растет. Одной из важных задач остается экологическое просвещение как детей, так и взрослых.

    Перед сдачей отходы необходимо рассортировать по видам, вымыть и высушить, а затем компактно упаковать. Новичкам организаторы объяснят правила и помогут разобраться с подготовкой материалов.

    Где пройдут акции 10 октября:

    Где пройдут акции 11 октября:

    Перед поездкой на площадку рекомендуется связаться с организаторами и уточнить, состоится ли мероприятие: возможны внезапные отмены.