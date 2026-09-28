Подготовка к отопительному сезону завершилась в Лобне

В Лобне завершается подготовка коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Запуск отопления в жилых домах округа начнется с 1 октября и пройдет поэтапно.

Подготовку муниципалитетов Московской области к началу отопительного сезона обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова сообщила, что работы проходили в несколько этапов. К 10 сентября специалисты подготовили источники тепла, а с 15 сентября на всех котельных провели пробные топки.

До 1 октября коммунальные службы устраняют выявленные неисправности и проводят развоздушивание систем отопления.

Подачу тепла в многоквартирные дома Лобни планируют завершить до 10 октября. Ранее в рамках подготовки к сезону специалисты провели гидравлические испытания и опрессовку сетей, заменили необходимое оборудование и подготовили центральные тепловые пункты.