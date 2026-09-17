Военно-патриотическая игра для школьников прошла в Можайске

15 сентября в Можайском культурно-досуговом центре и штабе ЮНАРМИИ состоялась военно-спортивная игра «Юные разведчики», посвященная 81-й годовщине Великой Победы. В соревнованиях приняли участие 16 команд из общеобразовательных учреждений Можайского округа и Можайского техникума.

Программа игры включала марш-бросок, полосу препятствий, преодоление зараженного участка в противогазах, движение по болоту, «минное поле», проволочное заграждение, метание гранат, конкурс «Первая помощь» и транспортировку пострадавшего. Участники также состязались в подтягивании на перекладине, поиске секретного шифра, допросе «пленного» на английском языке, выкладывании международных сигналов бедствия, неполной разборке-сборке автомата Калашникова, имитационной стрельбе из лазерного тира и соревнованиях по беспилотным летательным аппаратам.

По итогам напряженной борьбы первое место заняла команда «Дети Мира» из МОУ СОШ «Перспектива». Второе место — сводный отряд МОУ «Гимназия № 4 г. Можайска». Третье место — команда «Отряд Северный» из МОУ «СОШ № 1 г. Можайска».

Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников, их волю к победе, чувство товарищества и уважение к истории родного края. Военно-спортивная игра «Юные разведчики» стала не только соревнованием, но и важным уроком мужества, патриотизма и готовности встать на защиту Отечества.