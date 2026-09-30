Детский сад при школе № 12 в Балашихе капитально отремонтируют в 2027 году

Симакова В. А.

Фото: Симакова В. А.

Капитальный ремонт здания дошкольного отделения школы №12 в Балашихе вышел на завершающую стадию. Строительная готовность объекта площадью 3360 квадратных метров уже превышает 83%, сообщили в РИАМО.

На площадке полностью разобрали старые конструкции, основные общестроительные работы близятся к завершению. Кровля готова на 90%. В здании уже смонтированы инженерные коммуникации, помещения подготовлены к проведению чистовой отделки.

Одновременно подрядчик продолжает обновлять фасад и благоустраивать прилегающую территорию. После завершения всех работ здесь появится современное пространство для дошкольников.

Отремонтированное отделение сможет принимать 261 ребёнка. Всего предусмотрено 11 групп.

Территорию вокруг здания также полностью преобразят. Для воспитанников оборудуют игровые и детские площадки с различными зонами для занятий и отдыха, установят навесы. Для удобства посетителей предусмотрены пандусы.

Завершить капитальный ремонт дошкольного отделения планируют в 2027 году.