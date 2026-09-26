Тренировку по пожарной безопасности провели в Химках

Практическое занятие по пожарной безопасности прошло 24 сентября. Сотрудники «Химкиэлектротранса» отработали эвакуацию, взаимодействие с экстренными службами и применение средств пожаротушения.

Главная цель мероприятия — проверить, насколько коллектив готов к действиям в нештатной ситуации, а также закрепить у сотрудников необходимые навыки. Специалисты пожарной службы показали, как работает расчет, и подробно разъяснили правила использования средств пожаротушения.

«Регулярные тренировки помогают сотрудникам уверенно ориентироваться в нештатных ситуациях, знать порядок своих действий и соблюдать необходимые меры безопасности. Такие практические занятия — важная часть профилактической работы на предприятии», — подчеркнул директор «Химкиэлектротранса», заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Сотрудники повторили, как правильно пользоваться огнетушителями, изучили разновидности этих устройств и закрепили навыки оказания первой помощи.