Андрей Воробьев: в Подмосковье систематизируют более 920 тысяч наказов жителей

В Подмосковье определили основные направления дальнейшей работы с обращениями и предложениями жителей, поступившими в ходе избирательной кампании. О необходимости систематизировать и приоритизировать свыше 920 тысяч наказов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании в формате ВКС.

Глава региона отметил, что после завершения выборов и партийных мероприятий, связанных с началом работы нового состава Госдумы, необходимо сосредоточиться на практической реализации предложений жителей.

Хочу еще раз подчеркнуть важность вовлеченности тех, кто встречался, общался, собирал наказы.

По словам губернатора, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и его команда систематизировали обращения, чтобы определить приоритетные задачи и понять, какие из них уже могут быть включены в муниципальные программы.

Всего от жителей Подмосковья поступило более 920 тысяч наказов — примерно на 140 тысяч больше, чем пять лет назад. Наиболее востребованными направлениями стали благоустройство дворов, развитие ЖКХ и здравоохранения, ремонт дорог и совершенствование транспортной инфраструктуры.

Власти отмечают, что рост числа обращений связан в том числе с готовностью жителей сообщать о проблемах и видеть результат их решения. Отдельно планируется проработать обращения участников и ветеранов СВО, а также коллективные заявки.

Значительная часть задач находится в зоне ответственности муниципалитетов. Поэтому главам округов поручено активнее заниматься реализацией Народной программы и брать в работу вопросы, которые можно решить на местном уровне без значительных бюджетных затрат.

Губернатор также напомнил о поручении президента России внимательнее работать с обращениями, встречаться с жителями и детально вникать в их бытовые и жизненные проблемы.