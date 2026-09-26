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    Подмосковье накроет сильный туман с видимостью до 700 метров

    Фото: РИА «Новости»

    Жителей Подмосковья предупредили о неблагоприятных метеорологических явлениях. В ближайший час регион накроет сильный туман с видимостью до 700 метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

    «В ближайший час с сохранением до 10:00 27 сентября местами в Московской области ожидается туман с видимостью 200-700 метров», — уточнили в региональном МЧС.

    Сотрудники ведомства призвали жителей соблюдать осторожность и правила безопасности. В случае необходимости вызывать экстренные службы.

    Ранее в Московском регионе объявляли желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение действовало с полуночи до 08:00 субботы, 26 сентября.

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