Более 250 человек прошли диспансеризацию в День семейного здоровья в Серпухове

В поликлинике № 7 городского округа Серпухов прошел День семейного здоровья. Более 250 жителей смогли пройти диспансеризацию, профилактические обследования и получить консультации специалистов в удобном формате.

В рамках акции пациенты прошли обследования у врачей первичного звена и узких специалистов. К проведению мероприятия присоединились медицинские работники из Чехова.

Для женщин организовали программу диспансеризации репродуктивного здоровья, включавшую осмотр гинеколога, необходимые анализы и ультразвуковое исследование органов малого таза. Будущие мамы также посетили лекции и мастер-класс по подготовке к родам и уходу за новорожденным.

Жители смогли сделать флюорографию, маммографию, сдать общие анализы, получить консультации эндокринолога, невролога, хирурга, травматолога и других специалистов. Также участникам акции предложили пройти вакцинацию от гриппа.

Особое внимание уделили профилактике заболеваний у пациентов с хроническими состояниями. Такой формат позволяет пройти несколько обследований в одном месте и получить медицинскую помощь в выходной день.