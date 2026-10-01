Водопад для Японского сада построили в Люберцах

Новый водопад в Японском саду в деревне Островцы торжественно открыли под звуки барабанов. Необычный природный объект стал результатом творческого союза признанных японских мастеров Хироми Хоси и Теруки Кикучи и российских ландшафтных архитекторов Ирины Андриановой и Владимира Эйнарова.

Основной принцип строительства водопада заключается в том, чтобы максимально избежать симметрии, чтобы слева и справа были асимметричные элементы, а также обязательно соблюдать баланс и смотреть на то, чтобы в целом водопад казался естественным.

На саму работу у мастеров ушло 11 дней. Но этому предшествовали три месяца инженерной подготовки — здесь построили чашу и систему циркуляции воды.

Водопад высотой в пять метров станет одной из главных точек будущего японского сада в Островцах, в котором уже собрана коллекция из 150 видов разных растений.