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    Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменится 2 октября

    Фото: РЖД

    Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится 2 октября из-за работ по обновлению железнодорожной инфраструктуры на участке Подсолнечная — Поварово. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.

    На маршруте Москва — Клин — Москва отдельные электрички полностью отменят, еще несколько составов будут курсировать по сокращенным маршрутам.

    Кроме того, отменяется движение поездов № 6792 и № 6791 на всем маршруте Тверь — Лихославль — Тверь.

    Актуальную информацию пассажиры могут найти на сайте компании и на информационных стендах железнодорожных станций.

    Проверить расписание и оформить билет также можно через приложение «РЖД Пассажирам».

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