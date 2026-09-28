Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменится 2 октября

Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится 2 октября из-за работ по обновлению железнодорожной инфраструктуры на участке Подсолнечная — Поварово. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.

На маршруте Москва — Клин — Москва отдельные электрички полностью отменят, еще несколько составов будут курсировать по сокращенным маршрутам.

Кроме того, отменяется движение поездов № 6792 и № 6791 на всем маршруте Тверь — Лихославль — Тверь.

Актуальную информацию пассажиры могут найти на сайте компании и на информационных стендах железнодорожных станций.

Проверить расписание и оформить билет также можно через приложение «РЖД Пассажирам».