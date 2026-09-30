Еще 9 км инженерных сетей построят в Ступине по госпрограмме

В Ступине продолжается строительство инженерной инфраструктуры для поселка «Городок для медиков». Готовность сетей водоснабжения и водоотведения составляет 65%, а весь проект рассчитан на обеспечение инфраструктурой 184 земельных участков, где проживают более 550 человек.

Работы предусматривают прокладку коммуникаций водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения. Также на территории обустроят уличное освещение и построят дорогу, которая свяжет новый поселок с городской сетью.

Общая протяжённость сетей водоснабжения и водоотведения составляет 8,9 километра. Сейчас на площадке продолжается основной этап строительно-монтажных работ.

Дорогу также возводят в рамках госпрограммы, её протяжённость составит более пяти километров. После завершения строительства проект предусматривает благоустройство территории площадью почти 30 тысяч квадратных метров. Здесь проведут озеленение и установят наружное освещение.

В 2026 году в Московской области планируют реализовать 96 мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов и инженерных сетей. Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев отметил, что работы на таких объектах проводятся без сезонных перерывов, а коммунальные услуги жителям на время переключения сетей продолжают предоставлять за счёт соседних объектов.