Почти 20 детских площадок установили в Люберцах в 2026 году

В городском округе Люберцы в этом году обновили 17 детских площадок. Работы выполнены при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и в рамках народной программы «Единой России».

Из них 15 обновили по программе «Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования». Еще две — по программе «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее по программе губернатора Московской области А. Ю. Воробьева».

На днях завершились работы на двух площадках: в поселке Красково на улице Лорха у дома № 7б и в поселке Томилино в микрорайоне Птицефабрика у дома № 20. Для юных жителей установили игровые комплексы с горками, карусели, качели и спортивное оборудование. На площадках уложили травмобезопасное покрытие из резиновой крошки.

«Благодарим всех, кто участвовал в реализации проекта. Делаем наш округ комфортнее вместе», — отметил глава округа Владимир Волков.

Обновление игровых пространств создает во дворах больше возможностей для активного отдыха детей, занятий спортом и общения со сверстниками. С полным адресным перечнем можно ознакомиться на сайте люберцы.рф.