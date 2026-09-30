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    В Подмосковье представили оборудование для нейрореабилитации

    Фото: Фото «Исток-Аудио»

    Компания «Исток-Аудио» из подмосковного Фрязина представила решения для нейрореабилитации на XXIII Тихоокеанском медицинском конгрессе с международным участием. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    Конгресс прошел во Владивостоке. Он объединил врачей физической и реабилитационной медицины, физиотерапевтов, специалистов ЛФК, неврологов и других экспертов для обмена опытом и обсуждения современных методов восстановления пациентов.

    В рамках мероприятия состоялась секция «Медицинская реабилитация, спортивная и традиционная медицина». На ней «Исток-Аудио» представила участникам два решения.

    Первое — комплекс аппаратно-программный виртуальной реальности «VRМедСофт» для реабилитации пациентов с нарушениями двигательных и когнитивных функций. Второе — комплекс аудиовизуальный для психологической, когнитивной и физической нейрореабилитации с применением технологий виртуальной реальности с биологической обратной связью «ФЛОУ».

    При поддержке «Исток-Аудио» состоялся доклад «Когнитивные нарушения после черепно-мозговой травмы: современные методы реабилитации». В центре внимания оказались подходы к восстановлению когнитивных функций и возможности использования технологий виртуальной реальности в реабилитационной практике, а также их внедрение в комплексные программы помощи пациентам.

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