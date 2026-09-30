В Подмосковье представили оборудование для нейрореабилитации

Компания «Исток-Аудио» из подмосковного Фрязина представила решения для нейрореабилитации на XXIII Тихоокеанском медицинском конгрессе с международным участием. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Конгресс прошел во Владивостоке. Он объединил врачей физической и реабилитационной медицины, физиотерапевтов, специалистов ЛФК, неврологов и других экспертов для обмена опытом и обсуждения современных методов восстановления пациентов.

В рамках мероприятия состоялась секция «Медицинская реабилитация, спортивная и традиционная медицина». На ней «Исток-Аудио» представила участникам два решения.

Первое — комплекс аппаратно-программный виртуальной реальности «VRМедСофт» для реабилитации пациентов с нарушениями двигательных и когнитивных функций. Второе — комплекс аудиовизуальный для психологической, когнитивной и физической нейрореабилитации с применением технологий виртуальной реальности с биологической обратной связью «ФЛОУ».

При поддержке «Исток-Аудио» состоялся доклад «Когнитивные нарушения после черепно-мозговой травмы: современные методы реабилитации». В центре внимания оказались подходы к восстановлению когнитивных функций и возможности использования технологий виртуальной реальности в реабилитационной практике, а также их внедрение в комплексные программы помощи пациентам.