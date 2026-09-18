Глава Химок проверила работу избирательных участков в округе

Глава Химок Инна Федотова проинспектировала избирательные участки в округе. К проверке присоединился депутат Госдумы Денис Кравченко.

В Химках продолжается трехдневное голосование. Инна Федотова вместе с Денисом Кравченко осмотрели площадки для голосования, развернутые в Аэрокосмическом лицее.

«Пообщалась с членами комиссий — голосование проходит в штатном режиме. Впереди три дня работы, поэтому важно обеспечить необходимые условия и для избирателей, и для сотрудников участков», — отметила Инна Федотова.

На участках можно встретить химчан самых разных возрастов. Вместе с депутатом Денисом Кравченко свой выбор сделали его родители и дочь, для которой эти выборы стали первыми в жизни.

«Исполнил свой гражданский долг, посетив избирательный участок № 3167 в Химках вместе с супругой Натальей, дочерью и родителями», — дополнил Денис Кравченко.

Всего в Химках открыты 118 избирательных участков. Они принимают жителей 18, 19 и 20 сентября ежедневно с 8:00 до 20:00.