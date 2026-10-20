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    В Подмосковье погасили долги по зарплате на 284 млн рублей

    Фото: Министерство социального развития Московской области

    В Московской области погасили задолженность по заработной плате почти перед 2,8 тысячи работников. Об этом сообщило Министерство социального развития региона.

    Общая сумма возврата долгов по зарплатам составила 284 миллиона рублей. Наибольшие объемы задолженности закрыли в Балашихе — более 117 миллионов рублей и в Сергиевом Посаде — почти 98 миллионов.

    «Мы не просто возвращаем заработанную плату, а прорабатываем вопрос официального трудоустройства и своевременной оплаты труда и с работодателями, и с самими сотрудниками, чтобы такие ситуации не повторялись», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

    В ведомстве подчеркнули, что полностью выплачены долги по зарплате в организациях Сергиево-Посадского округа, Серпухова, Богородского, Жуковского, Истры, Коломны, Дмитровского и Домодедово.

    Работникам, столкнувшимся с задержками зарплаты, в министерстве рекомендовали незамедлительно обращаться за защитой. Сделать это можно, направив обращение в прокуратуру или Центральную межрегиональную территориальную государственную инспекцию труда через портал онлайнинспекция.рф.

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