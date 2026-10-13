Студентов пригласили на всероссийский хакатон связи до 2 ноября

Прием заявок на участие во Всероссийском хакатоне связи открыт до 2 ноября. К соревнованиям приглашают студентов вузов и колледжей, которые обучаются на направлениях и специальностях, связанных с информационными технологиями и телекоммуникациями.

Участникам предстоит собрать команду до пяти человек и выбрать кейс. Кейсы стартового уровня предназначены для студентов 1–2 курсов: «Проектирование системы видеонаблюдения», «Программное обеспечение для ведения отчетности по работе сотовой подвижной сети связи» и «Разработка приложения для сбора данных о сертификатах с удаленного компьютера».

Для студентов третьего курса и старше подготовлены кейсы продвинутого уровня: «Построение сети интернет-провайдера на базе оборудования EcoRouter», «Умная диспетчеризация выездных бригад» и «Организация ретрансляции мобильной связи в модульный центр обработки данных (МЦОД)».

Положение соревнований опубликовано на официальном сайте мероприятия, там же можно подать заявку на участие.