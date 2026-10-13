360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Студентов пригласили на всероссийский хакатон связи до 2 ноября

    Фото: медиасток.рф

    Прием заявок на участие во Всероссийском хакатоне связи открыт до 2 ноября. К соревнованиям приглашают студентов вузов и колледжей, которые обучаются на направлениях и специальностях, связанных с информационными технологиями и телекоммуникациями.

    Участникам предстоит собрать команду до пяти человек и выбрать кейс. Кейсы стартового уровня предназначены для студентов 1–2 курсов: «Проектирование системы видеонаблюдения», «Программное обеспечение для ведения отчетности по работе сотовой подвижной сети связи» и «Разработка приложения для сбора данных о сертификатах с удаленного компьютера».

    Для студентов третьего курса и старше подготовлены кейсы продвинутого уровня: «Построение сети интернет-провайдера на базе оборудования EcoRouter», «Умная диспетчеризация выездных бригад» и «Организация ретрансляции мобильной связи в модульный центр обработки данных (МЦОД)».

    Положение соревнований опубликовано на официальном сайте мероприятия, там же можно подать заявку на участие.

    Мособлгаз проведет более 20 встреч с жителями Подмосковья в октябре

    Изображение сгенерировано нейросетью «Nana Banana»

    Работу кабинета диспансеризации проверили в Наро-Фоминске

    Школьники из Богородского округа посетили Музей истории казачества

    Родина матрешки и почти 7 веков истории: необычные факты о Подмосковье

    Губернатор Подмосковья предложил упростить оформление протезирования для участников СВО

    Екатерина Агеева

    Мелиховский театр покажет спектакль «Собаки Чехова» на фестивале в Липецке

    Кадеты из Можайска приняли присягу на Бородинском поле

    Дом пасечника в Солнечногорске стал 100-тысячным в программе газификации

    Подмосковье и «Циан» будут проверять объявления о продаже земли

    В Серпухове открыли Дворец культуры «Исток» после капремонта

    Акция по безопасности на железной дороге прошла в Солнечногорске

    Подмосковный врач Моногова: скрытая в продуктах соль приводит к гипертонии