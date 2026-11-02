Еще 160 социальных объектов подключили к электросетям в Подмосковье с января

Специалисты «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» с начала 2026 года выполнили более 44,4 тысячи мероприятий по технологическому присоединению к электросетям компаний на общую мощность 1261 МВт. Об этом сообщили в пресс-службе компаний.

Всего с начала года компании приняли и обработали свыше 67,7 тысячи заявок на подключение к сетям на общую мощность 3894 МВт. Большая часть заявок и документы поступили через «Портал цифровых услуг».

Также подведены итоги технологического присоединения социально значимых объектов: 160 объектов сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта и ЖКХ получили качественное электроснабжение от сетей компаний в Подмосковье. В их числе 54 школы, 15 дошкольных организаций, 14 больниц и поликлиник, 35 котельных и 17 спортивных объектов. Суммарно социально значимым объектам Московской области обеспечили трансформаторную мощность в объеме почти 36 МВт.

«Мы видим свою задачу не просто в выдаче мощности, а в том, чтобы школы, больницы, котельные и спортивные комплексы получали надежное и качественное электроснабжение без задержек и бюрократических барьеров. Особенно важно, что значительная часть заявок проходит через цифровые сервисы — это делает процесс прозрачным и удобным для жителей и бизнеса», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Для присоединения новых объектов специалисты построили линии электропередачи и трансформаторные подстанции, создав необходимые точки подключения. Учреждениям, которым требовалось увеличение мощности, установили новое оборудование и проложили дополнительные кабельные или воздушные линии. Такие работы необходимы после реконструкции, капитального ремонта или строительства новых корпусов.