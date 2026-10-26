Хор русской песни «Горлица» поздравил своего руководителя концертом в Химках

26 октября в выставочном комплексе «Артишок» парка культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого прошел юбилейный концерт «Песня длиною в жизнь». Его приурочили к 80-летию Анатолия Литвиненко — заслуженного артиста России, лауреата премии «Душа России», профессора Московского государственного института культуры.

Перед зрителями выступил хор русской песни «Горлица» — народный коллектив, которым Анатолий Литвиненко руководит уже более 35 лет.

Свою творческую биографию хор начал в 1964 году, а в 1973-м ему присвоили почетное звание «Народный коллектив». Сегодня «Горлица» объединяет 35 участников в возрасте от 18 до 55 лет — это рабочие и служащие, студенты, врачи и учителя. Ключевая задача коллектива — вернуть слушателям интерес к русской народной песне и популяризировать народное творчество.

За годы работы хор накопил широкий и разнообразный репертуар: хороводные, плясовые, игровые, колыбельные, обрядовые и шуточные песни, а также припевки и частушки. Коллектив бережно хранит песенные традиции разных регионов — центральных областей России, Московской и Рязанской, и юга страны — Курской, Воронежской и Белгородской областей. Особым пластом репертуара остаются казачьи песни: донских, кубанских и некрасовских казаков.

В концертной программе прозвучали произведения, которые «Горлица» собирала на протяжении многих лет, — самобытные мелодии из разных уголков России, связанные общей культурной традицией.