Всероссийский диктант провели для школьников в Химках

В микрорайоне Сходня на площадке гимназии № 23 прошел IV Всероссийский научно-технологический диктант «Человек и космос». В интеллектуальном испытании приняли участие 40 школьников.

Диктант прошел при поддержке партии «Единая Россия» в рамках федерального партийного проекта «Выбирай свое». Тема этого года — освоение космического пространства.

Участникам предложили вопросы об истории космонавтики, достижениях российских ученых и конструкторов, исследованиях Вселенной и современных технологиях для развития космической отрасли. Особое внимание в заданиях уделили вкладу отечественных исследователей в освоение космоса.

Для школьников диктант стал не только проверкой знаний, но и возможностью расширить представления о научных достижениях России, задуматься о перспективных профессиях и своем профессиональном будущем.

Популяризация инженерных и технических специальностей и поддержка профессионального самоопределения молодежи — одни из ключевых направлений проекта.

По итогам диктанта участники смогут ознакомиться со своими результатами и получить сертификаты.