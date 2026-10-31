Новая техника и информационный портал. Городское хозяйство Подмосковья готовится к зиме

В Солнечногорске провели конференцию по подготовке городского хозяйства к зиме

В Солнечногорске на площадке СберУниверситета прошла ежегодная стратегическая сессия по эффективному управлению муниципальных бюджетных учреждений. Подробности — в сюжете 360.ru.

Более 200 участников и спикеров поделились опытом, рассказали о новых подходах к уборке территорий и техническом перевооружении.

Особое внимание уделили темам уборки снега и обращения с твердыми бытовыми отходами.

На площадке перед зданием расположилась выставка спецтехники и навесного оборудования. Некоторые из новейших образцов, представленных на ней, уже работают на улицах Подмосковья.

Ранее подготовку дорожной и коммунальной техники к зиме проверили в Верее.