Производственная база «Видное» компании «Мострансавто» отметит 67-летие

Производственная база «Видное» филиала МАП № 3 города Домодедово компании «Мострансавто» в сентябре отмечает 67-летие. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На базе эксплуатируются 272 автобуса, которые ежедневно выходят на 26 маршрутов. Перевозки обеспечивают 393 водителя.

Самый протяженный маршрут базы — № 1019 «Москва (м. Аннино) — Сапроново (ЖК 1-й Донской)» длиной 22 км. Общая протяженность всех обслуживаемых маршрутов превышает 500 км.

В министерстве напомнили, что «Мострансавто» в этом году отмечает 100-летний юбилей, в честь которого был запущен специальный сайт.

За 67 лет производственная база «Видное» стала частью истории предприятия и продолжает обеспечивать регулярное автобусное сообщение для жителей Московской области.