Специалисты Мособлводоканала провели 17 ремонтных работ в ДНР за неделю

Специалисты Мособлводоканала завершили ключевой этап восстановления инфраструктуры в Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики. Об итогах недельной работы рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В селах Маркино и Саханка на артезианских скважинах полностью обновили насосное оборудование. Изношенные установки демонтировали, заменив их современными промышленными насосами для стабильного давления.

За неделю в округе выполнили 17 мероприятий, в том числе установили три муфты диаметром 100 миллиметров, заменили 10-метровый участок трубопровода на Красноармейской улице и 21-метровый участок на улице Памяти Героев, а также промыли гидростатические системы на канализационной насосной станции в Новоазовске.

Благодаря этим усилиям жители округа получают надежный доступ к коммунальным услугам, что возвращает привычный уклад жизни на подшефную территорию.