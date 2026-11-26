С начала года на портале госуслуг Подмосковья приняли свыше 200 заявлений на получение протокола лабораторных измерений уровней шума на земельных участках в границах полос воздушных подходов аэродромов. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Услуга «Выдача протокола лабораторных испытаний (измерений) уровней шума» доступна на регпортале в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Другое». Воспользоваться ей могут индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица.

Для ряда объектов, включая жилые дома, развлекательные центры, кафе, рестораны и интернаты, действуют строгие нормы по допустимому уровню шума. Если такие объекты планируется возводить вблизи аэродромов Чкаловский, Кубинка, Клин, Ступино, Раменское и Луховицы, сначала нужно измерить уровни шума.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Искусственный интеллект распознает прикрепленные к заявке файлы и выявляет некорректно загруженные — это поможет исправить ошибку еще до отправки заявления в ведомство.

Услуга предоставляется на платной основе. Стоимость оформления протокола можно уточнить в карточке услуги в разделе «Вопросы и ответы».