С начала 2026 года в Московской области кровь сдали более 58,3 тысячи человек. Число участников донорского движения в регионе выросло на 2,6 тысячи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Сдать кровь можно в областном центре крови и его подразделениях, профильных отделениях больниц и на выездных донорских акциях.

«Донорская кровь необходима для оказания помощи пациентам при проведении сложных операций, лечении тяжелых заболеваний, травм и других состояний, а также для спасения недоношенных детей. Поэтому для нас важно развивать донорское движение и привлекать к нему новых участников», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

К донации допускаются совершеннолетние жители без медицинских противопоказаний после обязательного обследования. Адреса и график работы учреждений службы крови доступны на сайте.