На участке дороги «Зенино — Павлино» в районе жилого комплекса «Малое Павлино» в Люберцах до 30 ноября обустроят остановочный павильон, пешеходные переходы, светофор и дополнительное освещение. Рабочее совещание с участием профильных служб прошло на месте 12 ноября.

Также до 20 декабря на этом участке планируют восстановить уличное освещение. Как пояснили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, остановочные пункты перенесли на 100–200 метров в связи со строительством съезда с Южно-Лыткаринской автодороги.

Работы направлены на повышение безопасности дорожного движения и комфорта жителей жилого комплекса «Малое Павлино» и близлежащих территорий. Новый остановочный павильон и дополнительные переходы сделают маршруты удобнее, а светофор и освещение снизят риски на этом участке.