360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Капремонт дошкольного отделения гимназии № 17 в Королеве завершат к 2027 году

    Фото: МинстройМО

    В Королеве на проспекте Королева завершают капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии № 17. Строительная готовность объекта превышает 75%. Об этом сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

    Завершить работы планируется в начале 2027 года. Ремонт ведут по государственной программе Московской области за счет средств бюджета.

    Сейчас на объекте работы идут сразу по нескольким направлениям: обновляют фасад (77%), ведут отделку и монтируют инженерные системы (44%). Кровля уже полностью готова. Параллельно идет благоустройство. На площадке заняты 33 специалиста и три единицы техники.

    Капремонт предусматривает полную замену и модернизацию кровли и фасада, ремонт и отделку внутренних помещений, обновление инженерных сетей, модернизацию пищеблока с учетом современных санитарных и технологических требований, установку систем видеонаблюдения и пожарной безопасности. Для детей закупят эргономичную и безопасную мебель, а также современное оборудование, соответствующее возрастным особенностям воспитанников.

    «Капитальный ремонт позволяет не просто обновить здание, а создать принципиально новую образовательную среду, где каждый элемент работает на комфорт и безопасность детей, — отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский. — Особое внимание уделяется качеству материалов и соблюдению всех нормативов».

    Читайте также

    День памяти сотрудников ОВД отметили в Воскресенске

    Глава Раменского округа проверил обустройство ледового катка

    Глава Серпухова поздравил юных волонтеров с Днем добровольца

    Качество дезинфекции проверили на мясоперерабатывающем предприятии в Талдоме

    Корпус гимназии «Тарасовка» в Пушкино отремонтируют в 2027 году

    Тяжелоатлеты из Люберец стали призерами межрегионального турнира

    Фестиваль волонтеров прошел в Химках

    Еще 30 тысяч заявок на выдачу актов для подключения к сетям подали в Подмосковье

    Акцию по безопасности на железной дороге провели в Можайске

    Школьник из Богородского округа победил на областном конкурсе вокала

    Сквер на 6 тысяч квадратных метров благоустроили в Балашихе

    В лесах Подмосковья за год выписали штрафов на 15,2 млн рублей