Капремонт дошкольного отделения гимназии № 17 в Королеве завершат к 2027 году

В Королеве на проспекте Королева завершают капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии № 17. Строительная готовность объекта превышает 75%. Об этом сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Завершить работы планируется в начале 2027 года. Ремонт ведут по государственной программе Московской области за счет средств бюджета.

Сейчас на объекте работы идут сразу по нескольким направлениям: обновляют фасад (77%), ведут отделку и монтируют инженерные системы (44%). Кровля уже полностью готова. Параллельно идет благоустройство. На площадке заняты 33 специалиста и три единицы техники.

Капремонт предусматривает полную замену и модернизацию кровли и фасада, ремонт и отделку внутренних помещений, обновление инженерных сетей, модернизацию пищеблока с учетом современных санитарных и технологических требований, установку систем видеонаблюдения и пожарной безопасности. Для детей закупят эргономичную и безопасную мебель, а также современное оборудование, соответствующее возрастным особенностям воспитанников.

«Капитальный ремонт позволяет не просто обновить здание, а создать принципиально новую образовательную среду, где каждый элемент работает на комфорт и безопасность детей, — отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский. — Особое внимание уделяется качеству материалов и соблюдению всех нормативов».