Фермеры Подмосковья могут обратиться в Центр компетенций сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров за консультациями по развитию бизнеса. Специалисты помогают найти финансирование, расширить производство, подобрать технику и наладить сбыт продукции.

Как сообщили в Минсельхозе региона, одна из задач центра — информировать аграриев о доступных мерах государственной поддержки и возможностях получения заемных средств. Также фермеров консультируют по работе с электронными платформами и вопросам оформления земель сельскохозяйственного назначения.

Отдельное внимание уделяют продвижению местной продукции. Производителям помогают размещать информацию о хозяйствах и товарах на официальных страницах министерства в социальных сетях, участвовать в ярмарках и находить покупателей через платформу МСП.РФ.

Обратиться за поддержкой можно по будням по телефону 8 (498) 602-29-19, добавочные 56556 и 56533. Электронное обращение принимают через портал «МОй АПК» по ссылке.