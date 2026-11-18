С начала года на портале госуслуг Подмосковья подали более 12,3 тысячи заявлений на получение единовременной выплаты к юбилею совместной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Услуга «Назначение единовременного пособия супругам к юбилеям их совместной жизни» доступна на портале в разделе «Поддержка» — «Пенсионерам». Выплату могут получить пары, прожившие в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет.

Чтобы оформить услугу, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления, указать реквизиты для зачисления денег и прикрепить необходимые документы. В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта: ИИ проверяет прикрепленные к заявлению документы и находит неверные файлы.

Подать заявление могут как сами юбиляры, так и их представители в течение года с даты юбилея. Выплата не зависит от уровня дохода семьи. К последующим юбилеям она будет назначаться проактивно.