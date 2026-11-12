Более 500 пациентов получили помощь в лор-отделении Люберецкой больницы с января

С начала года ЛОР-отделение стационара № 5 Люберецкой больницы, расположенного в Дзержинском, приняло более 500 пациентов. За это время хирурги провели свыше 300 операций. Об этом рассказал заведующий отделением Дмитрий Арустамов.

Наиболее часто специалисты выполняют септопластику — операцию по исправлению носовой перегородки. Такое вмешательство проводят, в частности, при апноэ, носовых кровотечениях и других нарушениях, которые мешают нормальному дыханию и ухудшают качество жизни. Еще одна распространенная процедура — вскрытие гайморовых пазух при хроническом гайморите или попадании в них инородных предметов.

С сентября в отделении также проводят операции по улучшению слуха. Новое направление стало возможным благодаря приобретению микроскопа. Такие вмешательства относятся к сложным высокотехнологичным процедурам и требуют от хирургов специальной подготовки. На сегодняшний день врачи выполнили уже 15 подобных операций.

Отделение принимает как экстренных, так и плановых пациентов. Большинство из них — жители Люберец, однако помощь здесь оказывают и пациентам из других муниципалитетов. Сейчас в отделении работают два хирурга-оториноларинголога. После переезда в Ухтомскую больницу подразделение рассчитывает расширить возможности для дальнейшего развития.

Для записи на предоперационную консультацию необходимо направление лечащего врача. Прием проходит по вторникам и четвергам с 16:00 до 18:00 в поликлинике № 13 по адресу: Дзержинский, улица Ленина, 30.