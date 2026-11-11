Команда ветеранов СВО из Дмитровского округа победила в проектном чемпионате

Дмитровчане заняли первое место в общекомандном зачете. В номинации «Несокрушимая позиция» победили ветераны отделения и участницы Женского клуба СВО. Руководитель Дмитровского отделения, участник СВО и депутат Совета депутатов Владимир Гасков получил звание лучшего капитана и переходящий кубок имени Александра Милько.

В ходе чемпионата участники разрабатывали муниципальные инициативы, представляли проекты и знакомились с опытом команд из других городов. Для Дмитровского отделения это возможность найти новые решения и применить полученные знания в работе с жителями округа.

Отделение сопровождает обращения ветеранов, содействует социальной, медицинской и психологической поддержке, реабилитации, переобучению и трудоустройству. Здесь также помогают решать бытовые, юридические и социальные вопросы, взаимодействуя с местными властями. Отдельное внимание уделяют патриотическому воспитанию и поддержке семей участников СВО.

«Для нас важно, что ветераны СВО после возвращения продолжают активно участвовать в жизни округа. Они помогают другим бойцам и их семьям, берутся за общественные инициативы, предлагают решения конкретных вопросов. Победа в чемпионате — признание этой работы и хороший стимул для дальнейшего развития проектов», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.