Подозреваемого в хранении наркотиков задержали в деревне Крюково

Сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего мужчину с синтетическим наркотиком в деревне Крюково под Чеховым. Подозрительного прохожего заметил экипаж вневедомственной охраны во время патрулирования.

Увидев служебный автомобиль, мужчина резко сменил направление движения. Росгвардейцы остановили его для проверки документов. Во время разговора житель поселка Васькино занервничал и признался, что у него при себе есть запрещенное вещество.

Задержанного доставили в территориальный отдел полиции. Экспертиза показала, что изъятое вещество — синтетический наркотик N-метилэфедрон массой 2,32 грамма.

По данным правоохранителей, ранее мужчина был судим за угрозу убийством, угон автомобиля, грабежи, разбои и кражи. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.