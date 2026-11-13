Постоянная жажда, частое мочеиспускание и необъяснимая потеря веса могут указывать на развитие сахарного диабета. О первых признаках заболевания, его диагностике и профилактике рассказала врач-эндокринолог Лыткаринской больницы Зубарият Багомедова.

При этом заболевании уровень глюкозы в крови повышается. При первом типе сахарного диабета поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина, вследствие чего пациенту требуется особая терапия.

При втором типе организм не способен корректно использовать инсулин, который вырабатывается.

«К факторам риска развития диабета второго типа относятся избыточная масса тела, недостаточная физическая активность и наследственная предрасположенность. Насторожить должны постоянная жажда, частое мочеиспускание, повышенная утомляемость, ухудшение зрения, необъяснимое снижение веса и медленное заживление ран. При этом заболевание второго типа может долго протекать без выраженных симптомов», — уточнила Зубарият Багомедова.

Для выявления заболевания используют анализы крови на глюкозу и гликированный гемоглобин. Пациентам с установленным диагнозом необходимо следить за показателями, придерживаться рекомендаций по питанию и физической активности, принимать назначенные лекарства и регулярно обследоваться. Самостоятельно корректировать лечение нельзя.

При подозрении на диабет следует обратиться к участковому терапевту. При необходимости он направит пациента к эндокринологу.

Записаться к терапевту можно через региональный портал «Здоровье», по телефону 122, в инфомате поликлиники или через чат-бот Денис в мессенджере «Макс». Прием эндокринолога организован по направлению врача.