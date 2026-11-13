Встречу жителей с представителями администрации провели в Новых Химках

13 ноября в микрорайоне Новые Химки, по адресу улица Молодежная, дом 32, прошла встреча жителей с представителями профильных служб и уполномоченным главы. Главной темой разговора стали содержание и обслуживание многоквартирного дома, а также качество жилищно-коммунальных услуг.

Особое внимание было уделено санитарному состоянию мест общего пользования, регулярности уборки подъездов и придомовой территории, состоянию подвальных и технических помещений, а также исправности инженерных коммуникаций.

В ходе открытого диалога жители смогли напрямую обратиться к специалистам, рассказать о наболевших вопросах и обозначить проблемы, требующие дополнительного внимания. В частности, были озвучены замечания по качеству и периодичности уборки подъездов, чистоте лестничных площадок и общему санитарному состоянию дома.

Представители профильных служб подробно ответили на все поступившие вопросы, разъяснили порядок организации работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома, рассказали о уже проведенных мероприятиях и обозначили дальнейшие шаги по устранению выявленных недостатков.

Отдельно обсудили необходимость системного подхода к обслуживанию дома, соблюдения графиков уборки и оперативного реагирования на обращения жителей. Специалисты подчеркнули важность обратной связи и регулярного взаимодействия с собственниками и нанимателями помещений.

По итогам встречи все озвученные обращения и замечания были зафиксированы и переданы ответственным специалистам для дальнейшей проработки. Каждое обращение взято в работу, а выполнение запланированных мероприятий остается на контроле профильных служб.

Подобные встречи позволяют напрямую обсуждать с жителями актуальные вопросы, оперативно реагировать на возникающие проблемы и совместно находить решения для повышения качества содержания жилого фонда и комфортности городской среды.