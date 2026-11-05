После трансплантации почки в МОНИКИ 30 женщин смогли стать мамами

За последние восемь лет 30 женщин, перенесших пересадку почки в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ), смогли стать мамами. Трансплантация помогает пациенткам не только восстановить здоровье, но и вернуться к полноценной жизни, отметили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

В институте выполняют трансплантацию нескольких видов органов и тканей. Решение о проведении операции принимают с учетом медицинских показаний и совместимости донорского материала с организмом пациента.

«Мы продолжаем развивать трансплантологическую помощь в регионе. В МОНИКИ успешно проводят операции по пересадке сердца, печени, почки и роговицы, а с прошлого года работает собственный глазной банк», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В Подмосковье действует единый лист ожидания трансплантации. Сведения о пациентах, которым необходима пересадка органов, вносят лечащие специалисты.