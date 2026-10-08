Более 9 км водопроводной сети для 50 тысяч жителей обновили в Климовске

В Подольске завершилась реконструкция участка водовода, который снабжает многоквартирные дома Климовска, где проживают около 50 тысяч человек. Обновление сети, эксплуатировавшейся с 1953 года, провели в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Об этом сообщили в региональном МинЖКХ.

Реконструированный участок подает воду от артезианских скважин Кленово-Чегодаевского водозаборного узла. Прежняя система состояла из двух линий стальных труб диаметром 500 миллиметров и за годы эксплуатации значительно износилась. Во время работ старые коммуникации заменили на трубы из полиэтилена низкого давления.

«Сейчас в работе находится почти 200 объектов. В регионе ставятся станции водоподготовки и обезжелезивания, которые решают один из самых актуальных вопросов качества воды, модернизируются очистные сооружения и КНС, отвечающие за надежное водоотведение. Много мероприятий проводится и с точки зрения автоматизации объектов, чтобы максимально высвободить ручной труд», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Следующим этапом станет реконструкция еще одного участка водовода. В 2027 году в рамках государственной программы планируется обновить линию от деревни Лучинское до ВНС «Товарная».

После реализации проекта сеть сможет транспортировать дополнительные объемы воды с высокой энергоэффективностью. Работы также должны комплексно повысить надежность водоснабжения на этом направлении.