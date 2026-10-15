Новый рентген-кабинет открыли в детской поликлинике № 2 в Люберцах

В детской поликлинике № 2 Московского областного центра охраны материнства и детства на Октябрьском проспекте в Люберцах установили новый цифровой рентген-аппарат отечественного производства. Оборудование учреждение получило в рамках национального проекта при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Главное изменение — удобство для маленьких пациентов с травмами: раньше на исследование приходилось подниматься на третий этаж, теперь необходимая диагностика доступна непосредственно на территории травмпункта.

«Дети, обратившиеся в травмпункт, сразу получают всю необходимую помощь и попадают в рентген-кабинет, где им проводят все исследования», — рассказал заведующий отделением лучевой диагностики МОЦОМД Алексей Шумилов.

Современное оборудование позволяет быстрее проводить необходимые исследования и получать качественные цифровые снимки. Сам кабинет также оборудовали с учетом комфорта пациентов. А главное — путь от осмотра врачом до диагностики для ребенка теперь стал заметно короче.