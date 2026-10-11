Пешеходная экскурсия для школьников прошла в Наро‑Фоминске

Несмотря на прохладную осеннюю погоду, Наро-Фоминский историко-краеведческий музей продолжает знакомить жителей с достопримечательностями города в рамках цикла пешеходных экскурсий. 10 октября для родителей и учащихся Атепцевской средней общеобразовательной школы прошла экскурсия по центру Наро-Фоминска.

Участники прогулки изучили ключевые места центральной части города, узнали об их истории и оценили туристический потенциал территории. Особое значение мероприятию придает приуроченность к важной дате — в этом году Наро-Фоминск отмечает свое 100-летие.

Экскурсия стала одним из шагов в воспитании уважения к истории малой родины и помогла укрепить у школьников чувство сопричастности к судьбе родного города. Мероприятие организовано в рамках системной работы музея по популяризации исторического наследия муниципалитета.

Желающие присоединиться к прогулкам могут записаться на индивидуальную или групповую экскурсию в Наро-Фоминском музее по телефонам: 8 (496) 34-3-81-48, 8 (496) 34-3-80-48. Адрес: г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 8.