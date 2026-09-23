«Арбузный кросс» прошел в Люберцах
Первый забег под название «Арбузный кросс» провели в лесопарке «Чемпион» в Дзержинском. Участниками спортивного праздника стали более 100 человек.
Организаторы подготовили несколько дистанций: малыши бежали стометровку, остальные участники выбирали из 200, 500 метров, 1 и 2 километров. Мужчины старше 16 лет преодолели трехкилометровую трассу.
На финише всех бегунов угощали арбузом. Гости и участники спортивного праздника съели порядка 400 килограммов спелых ягод. А самым маленьким спортсменам представители благотворительного фонда «Много детства» вручили подарки.
После подведения итогов состоялась церемония награждения: победители и призеры получили медали и подарки.
Организаторами «Арбузного кросса» выступили спортивная школа «Орбита» и спортклуб Натальи Коростелевой. Помощь в проведении оказали волонтеры молодежного центра «Лидер».