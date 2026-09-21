Певец Майданов набрал 57,58% на выборах в Госдуму по Одинцовскому округу

Фото: Звезды российской эстрады Олег Газманов, Григорий Лепс и Денис Майданов выступили для военнослужащих и членов их семей / Медиасток.рф

По итогам обработки 100% протоколов на выборах в Госдуму по Одинцовскому округу № 124 (Московская область) уверенную победу одерживает певец Денис Майданов. Согласно данным Центризбиркома, за народного артиста России проголосовали 57,58% избирателей.

Его ближайшие конкуренты значительно отстают от лидера гонки. Так, представитель КПРФ Константин Чмаров смог заручиться поддержкой 12,29% граждан, а кандидат от ЛДПР Михаил Зуев получил 10,84% голосов.

Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва, а также сопутствующие избирательные кампании проходили в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.

В общей сложности в рамках единого дня голосования 2026 года распределялись 20,7 тысячи мандатов и выборных должностей.