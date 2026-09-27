Народным избранникам Коломны вручили первые депутатские удостоверения

В городском округе Коломна начали вручать удостоверения депутатам, избранным по итогам трехдневного голосования, которое прошло с 18 по 20 сентября. Первые документы победителям выборов передали на заседании территориальной избирательной комиссии.

«Более 56% избирателей Коломенского округа доверили мне представлять их интересы в Государственной Думе. Это большая ответственность. У нас много наказов жителей, и теперь главная задача — их выполнять», — отметил Никита Чаплин.

24 сентября на заседании территориальной избирательной комиссии городского округа Коломна удостоверение депутата Государственной Думы России IX созыва получил Никита Чаплин, победивший на выборах по Коломенскому одномандатному округу № 120.

Также удостоверение депутата Московской областной Думы получила Екатерина Лобышева, победившая на выборах по Воскресенскому одномандатному округу № 2. Коломчанка, двукратный призер Олимпийских игр, поблагодарила жителей за поддержку.

«Я осознаю всю значимость и важность своих полномочий. Их необходимо направить на помощь жителям и развитие города. Все наказы, которые были озвучены в преддверии выборов, должны быть выполнены», — сказала Екатерина Лобышева.

В территориальной избирательной комиссии отметили, что вручение удостоверений избранным депутатам продолжится. В ближайшее время в Коломне пройдет первое заседание нового состава Совета депутатов городского округа.