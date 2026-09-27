Народным избранникам Коломны вручили первые депутатские удостоверения
В городском округе Коломна начали вручать удостоверения депутатам, избранным по итогам трехдневного голосования, которое прошло с 18 по 20 сентября. Первые документы победителям выборов передали на заседании территориальной избирательной комиссии.
24 сентября на заседании территориальной избирательной комиссии городского округа Коломна удостоверение депутата Государственной Думы России IX созыва получил Никита Чаплин, победивший на выборах по Коломенскому одномандатному округу № 120.
«Более 56% избирателей Коломенского округа доверили мне представлять их интересы в Государственной Думе. Это большая ответственность. У нас много наказов жителей, и теперь главная задача — их выполнять», — отметил Никита Чаплин.
Также удостоверение депутата Московской областной Думы получила Екатерина Лобышева, победившая на выборах по Воскресенскому одномандатному округу № 2. Коломчанка, двукратный призер Олимпийских игр, поблагодарила жителей за поддержку.
«Я осознаю всю значимость и важность своих полномочий. Их необходимо направить на помощь жителям и развитие города. Все наказы, которые были озвучены в преддверии выборов, должны быть выполнены», — сказала Екатерина Лобышева.
В территориальной избирательной комиссии отметили, что вручение удостоверений избранным депутатам продолжится. В ближайшее время в Коломне пройдет первое заседание нового состава Совета депутатов городского округа.