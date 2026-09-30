В Подмосковье отопительный сезон начнется с 1 октября

Во всех муниципалитетах Московской области приняты постановления о начале отопительного сезона с 1 октября. Об этом сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Запуск системы теплоснабжения будет проходить поэтапно и должен завершиться до 10 октября, на это отведено десять дней. Первыми к отоплению подключат социально значимые объекты — порядка шести тысяч учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты. Следующий этап — многоквартирные дома, при наличии технической возможности жилой фонд будут подключать параллельно с социальными объектами.

По словам Воропанова, «запуск такой большой системы не происходит одномоментно». Министр отметил, что задача — контролировать процесс на каждом этапе и оперативно отрабатывать возникающие вопросы.

К началу отопительного периода в регионе завершены пробные топки. Ход запуска отопления будут контролировать через ЖКХ-Центр Подмосковья, куда поступает информация со всего региона. Параметры работы системы фиксируются датчиками, а подключение социальных объектов дополнительно отслеживается через личные кабинеты потребителей.