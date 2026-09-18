Подмосковные лесничие предупредили о сохранении активности клещей осенью

Осенний лес в Подмосковье требует от любителей природы особой бдительности из-за переменчивой погоды. Об основных правилах безопасности при посещении леса рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

В середине сентября погода становится непредсказуемой: одна часть области стоит сухая и золотая, а в другой под опавшей листвой скрывается вязкая грязь. Клещи сохраняют активность до самых холодов, прячась в высокой траве рядом с поздними грибами. Специалисты рекомендуют воздержаться от походов в чащу тем, кто не прошел вакцинацию.

Что касается осеннего сбора грибов, то он напоминает лотерею. Даже знакомые виды могут оказаться ложными двойниками. Идти на тихую охоту лучше с опытным спутником или иметь при себе справочник на смартфоне, тщательно проверяя каждый срезанный экземпляр.

Плотный ковер из листьев часто маскирует глубокие ямы, коряги и скользкие корни. Чтобы избежать падений, необходимо внимательно смотреть под ноги.

Кроме того, осенняя погода обманчива: дневное тепло сменяется сыростью и холодом вечером. Промокшие ноги быстро приводят к простуде, поэтому термос с горячим напитком — обязательный атрибут прогулки.

Находясь в лесу, важно помнить о правилах поведения: соблюдайте тишину, не разводите огонь вне разрешенных зон и не беспокойте диких животных, готовящихся к зимовке.