Педагог из Наро‑Фоминска презентовала программу духовно‑нравственного воспитания

XXI Образовательные чтения Центрального федерального округа прошли в Смоленске 25–26 сентября. Учитель географии Наро‑Фоминской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Елена Павицкая представила на форуме свою авторскую программу духовно‑нравственного воспитания детей с нарушениями развития.

В состав делегации Московской области вошли лучшие педагоги региона — победители всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Елена Павицкая достойно представила Наро‑Фоминский округ на площадке секции «Цифровое пространство, семья и духовная жизнь».

В основе авторской методики педагога — практические инструменты, помогающие социализировать детей и бережно сопровождать их в современном цифровом мире. Уникальный опыт Елены Павицкой, сочетающий традиционные ценности и чуткое понимание особых потребностей детей, получил высокую оценку экспертного сообщества ЦФО.

«Наша задача — не просто дать знания, а помочь ребенку найти свое место в мире, научиться различать добро и зло, опираться на нравственные ориентиры даже в условиях мощного информационного потока», — подчеркнула Елена Павицкая.