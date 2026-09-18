Подмосковный врач Гришкевич: замена столовых приборов на палочки тренирует мозг

Нейробика отличается от обычных кроссвордов или судоку тем, что задействует органы чувств и заставляет мозг выходить из автоматизма. Когда человек действует по привычке (например, чистит зубы правой рукой), нервные клетки используют старые пути.

«Как только вы меняете руку, идете новой дорогой с закрытыми глазами или пытаетесь есть палочками впервые — для мозга это своеобразный сюрприз. Ему ничего не остается, кроме как срочно строить новые нейронные „дорожки“, чтобы справиться с незнакомой задачей. Уделяя таким странным занятиям всего 10–15 минут в день, можно заметно прокачать память, внимание и реакцию. А если заниматься регулярно, эффект накапливается», — отметил Илья Гришкевич.

В качестве практики он предложил чистить зубы или писать левой рукой (для правшей), угадывать предметы на ощупь или по запаху с закрытыми глазами.

Эффективны также асинхронные движения: например, одновременное сжимание правого кулака и показ фигуры «зайчика» левой рукой, либо шаг на месте с касанием левого колена правым локтем.