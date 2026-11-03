Международный день биосферных заповедников отметили в Подмосковье

3 ноября отмечается Международный день биосферных заповедников. В России создано 48 таких территорий, одна из них — Приокско-Террасный заповедник в Подмосковье. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам Фирсова, Приокско-Террасный заповедник — самая маленькая из подобных особо охраняемых природных территорий, его площадь менее 5 тыс. гектаров. «Однако эта сравнительно небольшая территория отличается огромным видовым разнообразием: здесь произрастает 913 видов сосудистых растений, обитает 153 вида птиц и 57 видов млекопитающих», — сказал министр.

Главной достопримечательностью заповедника он назвал зубров, для поддержания популяции которых территория и создавалась.

Для посетителей сотрудники заповедника подготовили три экологических маршрута: «Дорога к зубрам», экопарк «Дерево-Дом» и экотропу «Сквозь листву».