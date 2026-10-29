Жители Подмосковья помогли выявить еще 3 тысячи нарушений парковки во дворах

Большинство нарушений связано с парковкой на участках с зелеными насаждениями — зафиксировано 2,4 тысячи таких случая. Еще 617 автомобилей мешали вывозу твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок. Два нарушения касались размещения транспорта на детских или спортивных площадках. Также зарегистрирован один случай сброса отходов из транспортного средства вне специально отведенных мест.

Чтобы сообщить о нарушении, нужно включить геолокацию на смартфоне и открыть раздел «Народный инспектор» в приложении «Добродел». Затем необходимо снять короткое видео, на котором видны государственный номер автомобиля и само нарушение, указать точный адрес и отправить заявку.

«Это удобный и современный способ выявления правонарушений. Необходим лишь смартфон с установленным мобильным приложением „Добродел“, чтобы снять и отправить короткий видеоролик. Главное, что каждый неравнодушный может внести свой вклад и сделать область чище», — ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Размер штрафа зависит от статуса нарушителя. Для физических лиц он составляет три тысячи рублей, для должностных лиц — 15 тысяч рублей, для юридических лиц — 50 тысяч рублей.