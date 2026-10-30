В Подмосковье проверят работу 63 ресурсоснабжающих организаций

В Подмосковье началась проверка 63 муниципальных ресурсоснабжающих предприятий. Специалисты оценят эффективность их работы по десяти основным направлениям, а по итогам аудита составят рейтинг организаций.

К проверкам привлекут представителей региональных министерств ЖКХ, энергетики и экологии, Комитета по ценам и тарифам, а также областных компаний «Мособлводоканал», «Мособлгаз» и «Мособлтепло».

Аудит охватит аварийно-диспетчерское обслуживание, диагностику объектов, техническое состояние сетей, организацию ремонтов и материально-техническое обеспечение. Кроме того, эксперты изучат кадровую укомплектованность предприятий, управление транспортом, финансово-хозяйственную деятельность, взаимодействие с потребителями, работу центров управления и внедрение цифровых технологий.

Как отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов, работа по преобразованию водоканалов и теплосетей началась в прошлом году. За это время был разработан единый стандарт работы, внедрены инструменты искусственного интеллекта для выявления организаций, негативно влияющих на системы водоотведения, а также проведена первая централизованная закупка техники.

«До конца этого года задача — проанализировать работу предприятий по ключевым показателям и сформировать объективный рейтинг», — сказал Мурашов.

Итоги проверки по всем десяти направлениям планируют подвести в декабре. Полученные данные позволят сравнить результаты работы предприятий и определить дальнейшие направления их развития.