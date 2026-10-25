Можайское пассажирское автотранспортное предприятие отметило 81-летие

На производственной базе Можайского пассажирского автотранспортного предприятия 23 октября прошло торжественное мероприятие. В этом году предприятию исполнился 81 год.

Поздравить коллектив с профессиональным праздником и юбилеем приехали первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский и председатель Совета депутатов Василий Овчинников.

За высокий профессионализм и плодотворную работу лучших сотрудников наградили благодарственными письмами, почетными грамотами и знаками отличия. Руководители отметили, что труд водителей, диспетчеров и автослесарей — основа стабильной работы всей транспортной системы муниципалитета.

История предприятия началась в 1945 году. За эти десятилетия оно прошло путь от послевоенного восстановления до масштабных проектов. Сейчас на 27 маршрутах округа ежедневно выходят 48 автобусов. В коллективе трудятся 181 человек.

В завершение мероприятия сотрудники Можайского культурно-досугового центра выступили с концертными номерами.